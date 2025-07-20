Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.

Konserin ardından, festivale katılan ülkelerin ekipleri geleneksel halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı. Bu yılki festivalde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya gibi ülkelerin geleneksel dansları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.

Festival, 25 Temmuz’da sona erecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor. Festivalinin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor. Festivalinin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.