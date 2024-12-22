Samsun'da 5 Bin 320 Sentetik Ecza Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonda 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 yaşındaki S.A’nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine İlkadım ilçesinde şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, büyük miktarda sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan S.A, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.