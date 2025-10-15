Samsun'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Senaryolu Tatbikat

Samsun'da düzenlenen 6,4 büyüklüğündeki deprem ve yangın tatbikatına 30 araç, 80 personel ile UMKE ve sağlık ekipleri katıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:15
Samsun'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Senaryolu Tatbikat

Samsun'da 6,4 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen tatbikat, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla yapıldı. Organizasyonu Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı üstlendi; tatbikata belediyenin çeşitli birimleri ile UMKE ve sağlık ekipleri destek verdi.

Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar

Tatbikata 30 araç ve 80 personel katıldı. Senaryo, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında uygulandı ve 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalanların olduğu ile deprem kaynaklı bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine kurgulandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Bölgeye, Büyükşehir Belediyesinin 10 biriminde görevli personel ile UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma köpeğinin desteğiyle ekipler enkazda 2 kişi olduğunu belirledi; çeşitli ekipmanlar kullanılarak enkazdakiler çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elektrik kaçağından kaynaklanan yangın bölgesine yönlendirilen ekipler, binanın mahsur kalan vatandaşı merdiven yardımıyla kurtardı.

Yetkililerin açıklaması

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Cemal Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturmak adına ciddi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini" belirtti. Bozkurt, ayrıca "Samsun'u daha dirençli hale getirmek üzere Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın önderliğinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Güçlü bir Samsun için buradayız." dedi.

Samsun'da 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi...

Samsun'da 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığının organizasyonu kapsamında yapılan tatbikata belediyenin çeşitli birimleri ile UMKE ve sağlık ekiplerinin desteğiyle 30 araç ve 80 personel katıldı.

Samsun'da 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
7
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor