Samsun'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Senaryolu Tatbikat

Yetkililerin açıklaması

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Cemal Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturmak adına ciddi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini" belirtti. Bozkurt, ayrıca "Samsun'u daha dirençli hale getirmek üzere Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın önderliğinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Güçlü bir Samsun için buradayız." dedi.

Samsun'da 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığının organizasyonu kapsamında yapılan tatbikata belediyenin çeşitli birimleri ile UMKE ve sağlık ekiplerinin desteğiyle 30 araç ve 80 personel katıldı.