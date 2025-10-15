Samsun'da 6,4 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi
Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen tatbikat, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla yapıldı. Organizasyonu Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı üstlendi; tatbikata belediyenin çeşitli birimleri ile UMKE ve sağlık ekipleri destek verdi.
Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar
Tatbikata 30 araç ve 80 personel katıldı. Senaryo, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında uygulandı ve 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalanların olduğu ile deprem kaynaklı bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine kurgulandı.
Müdahale ve kurtarma çalışmaları
Bölgeye, Büyükşehir Belediyesinin 10 biriminde görevli personel ile UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma köpeğinin desteğiyle ekipler enkazda 2 kişi olduğunu belirledi; çeşitli ekipmanlar kullanılarak enkazdakiler çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yetkililerin açıklaması
Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Cemal Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturmak adına ciddi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini" belirtti. Bozkurt, ayrıca "Samsun'u daha dirençli hale getirmek üzere Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın önderliğinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Güçlü bir Samsun için buradayız." dedi.
