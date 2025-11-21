Samsun'da 6 Kez Kanseri Yenen Sema Danışmaz 3. Evre Sarkomla Savaşıyor

Samsun'da 6 kez kanseri yenip hayatına tutunan 60 yaşındaki Sema Danışmaz, şimdi 3. evre sarkomla mücadele ediyor; pozitif duruşuyla umut aşılıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:39
Sema Danışmaz'ın umut dolu direnişi

Sema Danışmaz, 60 yaşında, Samsun'da 6 kez kanseri yenmiş bir hasta olarak şimdi 3. evre sarkomla mücadele ediyor. Pozitif duruşu çevresine örnek oluyor.

İlk kanser teşhisi 16 yaşındayken lenf kanseri olan Danışmaz, sonrasında koltuk altı nüksleri, meme, tiroid ve böbrek kanserlerini atlattı. Süreçte sol memesi, sol böbreği, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezleri alındı ancak yılmadı.

Kolundaki ödem ve şişliğin ardından yapılan tetkiklerde 3. evre sarkom tanısı kondu. Büyük bir ameliyat geçiren Danışmaz, "32 dikişli bir ameliyat geçirdim. Hiç olumsuz bir şey hissetmedim." dedi. "Bu tür rahatsızlıklarda iyi bir doktor gerekiyor."

Danışmaz, tedaviye ilişkin olarak "Kemoterapiye başladık, dün ilk kemoterapimi aldım ama yıkılmadım" ifadelerini kullandı.

Hayata dair mesajları şöyle: "Olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Hayat o kadar güzel ki sağlığınızın kıymetini bilin. Umudunu kaybettiğinde aç bir mezar içine gir. Her şeyde umudunuzu yitirmeyin. Kendinize ne kadar pozitif enerji yüklerseniz, her şeye o kadar pozitif bakarsınız."

Danışmaz, ailesi, dostları ve Samsun'daki tanıdıklarının kendisine büyük destek verdiğini vurguladı: "Paraya yatırım yapmayın, insana yatırım yapın. Hayata gülün... 7. kanserde gidecek, bu serüven burada bitecek."

Fiziksel yaşının 60 olduğunu ancak ruh yaşının "17 buçuk" olduğunu söyleyen Danışmaz, umut dolu yaklaşımıyla tedavi sürecini sürdürüyor.

