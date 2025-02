Samsun'da 6 Şubat Depremleri Anıldı, Gönüllüler Yemin Etti

Samsun'da Deprem Anmaları ve Gönüllü Yemin Töreni

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği işbirliğiyle, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Konuşmalar

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini hatırlatarak, yaşanan felaketin arama kurtarma faaliyetlerinin önemini acı bir şekilde gösterdiğine dikkat çekti.

Perçin, "Doğal afetler hayatımızın bir parçası. Türkiye'de deprem acı bir gerçek. Bu nedenle profesyonel ve gönüllü ekiplerimizi afetlere karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü Ekipler ve Eğitim Programları

Belediye olarak gönüllü personellerden oluşan arama kurtarma ekibi kurduklarını belirten Perçin, gönüllülerin şehrin her köşesinde bir güç kaynağı olacağını vurguladı. Eğitim programının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Perçin, "Mahalle Afet Gönüllüleri Programı, her bireyi, her mahalleyi afetlere karşı daha duyarlı ve hazırlıklı hale getirecek çok önemli bir projedir." dedi.

Gün Boyu Süren Aktiviteler

Konuşmanın ardından, Terme Arama Kurtarma Ekibi, Hayata Anlam Katanlar Derneği, İHH Samsun Arama Kurtarma Ekibi ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Gönüllüler Ant İçti

Daha sonra, 80 mahalle afet gönüllüsü ant içerek sertifikalarını aldı. Programa AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

