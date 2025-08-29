DOLAR
Samsun'da 780 Bin Liralık Dolandırıcılığı Önleyen Güvenlik Görevlisine Ödül

Samsun'da bankadaki şüpheli tavır nedeniyle 780 bin lira dolandırılmasını önleyen güvenlik görevlisi Serhat Karaca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:49
Bankadaki şüpheli davranış polis müdahalesini sağladı

Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi'nde görevli özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca, bankaya gelen emekli M.Ç (78)'nin telefon konuşmasından şüphelenerek harekete geçti.

Karaca, durumu KAAN Uygulaması (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) üzerinden polise bildirdi ve yetkililerin hızlı müdahalesini sağladı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, emekli M.Ç'nin 780 bin lira havale yapmasının engellendiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik görevlisini özverili çalışmalarından dolayı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti ve kendisine kol saati hediye etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bankada tavırlarından şüphelendiği yaşlı adamın 780 bin lira...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bankada tavırlarından şüphelendiği yaşlı adamın 780 bin lira dolandırılmasını önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş (sağ 2), Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi'nde çalışan özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca'yı (solda) özverili çalışmasından dolayı makamında ağırladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bankada tavırlarından şüphelendiği yaşlı adamın 780 bin lira...

