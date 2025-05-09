Samsun'da 81 Yaşındaki Sadık Amca'dan Farkındalık İçin Çöp Toplama Etkinliği

Samsun'da 'Orman Benim' Etkinliği Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, Samsun’un Yakakent ilçesindeki Çamgölü Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

Sadık Amca'nın Örnek Davranışı

Etkinliğe katılan 81 yaşındaki Sadık Okur, çöp toplama faaliyetinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Okur, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Yakakent İlçe Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Okur’u çevreye duyarlılığı ve örnek davranışı nedeniyle kutladı.

Çevre Bilincinin Önemi

Okur, çevreyi koruma bilincinin her an hayatımızda yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaptığımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmalı ve korumalıyız. Ne yazık ki bazen bilinçsizce ormanlarımız ve çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemlidir ancak en önemlisi kirletmemektir. Gelecek nesillere örnek olmalıyız," dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Orman Benim” kampanyası, Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Orman Benim” kampanyası, Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.