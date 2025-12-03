Samsun'da 9 bin 115 Engelliye Aylık Evde Bakım Hizmeti — Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Samsun'da her ay 9 bin 115 engelli evde bakım alıyor; özel bakım merkezlerinde bin 149 kişiye hizmet veriliyor. 3 Aralık'ta farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:31
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, il genelinde her ay 9 bin 115 engellinin evde bakım hizmeti aldığını ve özel bakım merkezlerinde toplam bin 149 vatandaşa hizmet sunulduğunu açıkladı.

Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte engelliler ve STK temsilcileri, Tütün İskelesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hizmet, kart ve erişilebilirlik çalışmaları

Aygün, il genelinde bugüne kadar 30 bini aşkın vatandaşın engelli kimlik kartı alarak haklara erişiminin kolaylaştırıldığını; resmi ve özel bakım merkezlerinde toplam bin 149 engelli vatandaşa hizmet sunulduğunu söyledi. Erişilebilirlik çalışmalarına değinen Aygün, il genelinde şimdiye kadar 2 binin üzerinde erişilebilirlik denetimi gerçekleştirildiğini ve 28 kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesi verildiğini belirtti.

Necmettin Aygün törende şu ifadeleri kullandı: "Bu özel gün, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve eşit fırsatlar üretmek için hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor. Bakanlığımızın en temel amacı, engelli bireylerimizin ayrımcılığa maruz kalmadan toplumsal hayata eşit şekilde katılmalarını sağlamak ve bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır"

Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Halis Candal, STK temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

