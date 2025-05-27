Samsun'da Ağabeyin Silahlı Saldırısı: Barış K. Hayatını Kaybetti

Samsun'da Silahlı Saldırı: Barış K. Yaşamını Yitirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi Ahmet K. tarafından silahla vurulan Barış K. (43), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde bulunan bir berber salonunda meydana geldi. Barış K. ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Ahmet K., yanında bulunan tabanca ile kardeşine ateş ederek onu ağır yaraladı.

Olayın ardından gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralı Barış K., hemen hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan Ahmet K.’yi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ayrıca, berber salonunun sahibi ve bir personel, olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.İş yerinde Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.İş yerinde Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.