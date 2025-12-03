Samsun'da Akaryakıt İstasyonu Faciası: Anne 'Bu Cinayet' Dedi — Dava 04 Aralık'ta

Samsun'daki akaryakıt istasyonu heyelanında eşi ve iki kızını kaybeden anne Çiğdem Kaya, 'Bu cinayet' diyerek adalet istedi; dava 4 Aralık'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:52
Samsun'da Akaryakıt İstasyonu Faciası: Anne 'Bu Cinayet' Dedi — Dava 04 Aralık'ta

Samsun'da Akaryakıt İstasyonu Faciası: Anne 'Bu Cinayet' Dedi — Dava 04 Aralık'ta

Samsun’un Canik ilçesinde Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi meydana gelen heyelan faciasında, oto yıkama bölümünde araç yıkarken göçük altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) hayatını kaybetmiş; olayın tek sağ kurtulanı anne Çiğdem Kaya (31) olmuştu. Olayla ilgili dava, 04 Aralık Perşembe günü Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak.

Mezar başında gözyaşı: "Bu toprak kayması değil, cinayet"

Duruşma öncesi acılı anne Çiğdem Kaya, avukatları, kayınpederi İrfan Kaya, kayınvalidesi Nurhayat Kaya ve aile fertleriyle birlikte Terme Akçay Karacalı Mahallesi’ndeki aile kabristanını ziyaret etti. Eşinin ve iki kızının mezarına çiçek bırakan Kaya, İHA'ya yaptığı açıklamada gözyaşlarıyla şunları söyledi: "İhmalsizlik yüzünden yavrularım ve eşim toprak altında yatıyor. Bu toprak kayması değil, cinayet. Başka annelerin canı yanmasın. Çocuklarım seslerini duyamadım. Adem’in elimi tutamadım. AVM hala açık, neden? Kapatılacağı söylenmişti. Adalet istiyorum."

Yaşadığı anları ayrıntılarıyla anlatan Kaya, olay öncesi ailece yapılan kahvaltı ve dönüşte eşinin aracı yıkama kararı üzerine yaşananları şöyle aktardı: "Çocuklarım arabada uyuyordu. Ben aracın içinde arkadaydım... O sırada ses duydum. Ben o sesi yukarda yol vardı, araçtan taş sıçradı zannettim. Eşim markete girdi jeton almak için epey bir bekledi. Mutlu mutlu geldi gülümseyerek yanıma geldi. Jetonu atıp suyu açtı... Adem 'ses duyuyorum' diyerek yukarı baktı. O anda heyelan oldu. Yardım isterken çocuklarım ve eşim can vermişler haberim yok. Ben yardım isterken onlar da orada ölmüşler. Çocuklarımın sesini bile duyamadım, eşimi duyamadım... Psikolojim bozuldu, evden çıkamıyorum, çocuk görüyorum dayanamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum."

Ailenin tepkisi ve avukatın değerlendirmesi

Çiğdem Kaya’nın kız kardeşi, öğretmen Hatice Tatlı, "Çocuklar çok küçüktü, daha anaokuluna gidiyorlardı... Bir ihmalsizlik sonucu hayatlarını kaybettiler. Her birinin saçı teli kadar adalet arıyoruz" diyerek hukuki süreçten ve sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Ailenin avukatı Kartal Akcan, dosyanın taksirle adam öldürme kapsamında ağır cezada görüleceğini belirterek, "30 yıllık meslek hayatımda takip ettiğim en zor ve en meşakkatli davaların başında geliyor... Buna bir kaza demeye bin şahit lazım. Cinayet gibi bir olay. Bu işin vicdani, psikolojik ve hukuki yönleri var" diye konuştu.

İddianame ve bilirkişi raporu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın "iş güvenliği ihmali" sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. İddianamede, istasyon sahibi Mehmet Zeki G. ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Y. hakkında TCK 85/2 kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı belirtilerek, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerine karşı koruma önlemlerini göz ardı ettiği kaydedildi. Raporda işletmenin "ruhsatsız ve tedbirsiz" şekilde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Dava öncesi aile beklentisini "Adalet" sözüyle özetlerken, süreçte ortaya çıkan ihmal iddiaları ve bilirkişi bulguları cezai sorumluluk iddialarını güçlendiriyor.

OLAYDA YARALI KURTULAN ÇİĞDEM KAYA (31) DURUŞMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ VE EŞİNİN MEZARINI ZİYARET...

OLAYDA YARALI KURTULAN ÇİĞDEM KAYA (31) DURUŞMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ VE EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDEREK ADALET İSTEDİ.

OLAYDA YARALI KURTULAN ÇİĞDEM KAYA (31) DURUŞMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ VE EŞİNİN MEZARINI ZİYARET...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?