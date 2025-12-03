Samsun'da Akaryakıt İstasyonu Faciası: Anne 'Bu Cinayet' Dedi — Dava 04 Aralık'ta

Samsun’un Canik ilçesinde Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi meydana gelen heyelan faciasında, oto yıkama bölümünde araç yıkarken göçük altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) hayatını kaybetmiş; olayın tek sağ kurtulanı anne Çiğdem Kaya (31) olmuştu. Olayla ilgili dava, 04 Aralık Perşembe günü Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak.

Mezar başında gözyaşı: "Bu toprak kayması değil, cinayet"

Duruşma öncesi acılı anne Çiğdem Kaya, avukatları, kayınpederi İrfan Kaya, kayınvalidesi Nurhayat Kaya ve aile fertleriyle birlikte Terme Akçay Karacalı Mahallesi’ndeki aile kabristanını ziyaret etti. Eşinin ve iki kızının mezarına çiçek bırakan Kaya, İHA'ya yaptığı açıklamada gözyaşlarıyla şunları söyledi: "İhmalsizlik yüzünden yavrularım ve eşim toprak altında yatıyor. Bu toprak kayması değil, cinayet. Başka annelerin canı yanmasın. Çocuklarım seslerini duyamadım. Adem’in elimi tutamadım. AVM hala açık, neden? Kapatılacağı söylenmişti. Adalet istiyorum."

Yaşadığı anları ayrıntılarıyla anlatan Kaya, olay öncesi ailece yapılan kahvaltı ve dönüşte eşinin aracı yıkama kararı üzerine yaşananları şöyle aktardı: "Çocuklarım arabada uyuyordu. Ben aracın içinde arkadaydım... O sırada ses duydum. Ben o sesi yukarda yol vardı, araçtan taş sıçradı zannettim. Eşim markete girdi jeton almak için epey bir bekledi. Mutlu mutlu geldi gülümseyerek yanıma geldi. Jetonu atıp suyu açtı... Adem 'ses duyuyorum' diyerek yukarı baktı. O anda heyelan oldu. Yardım isterken çocuklarım ve eşim can vermişler haberim yok. Ben yardım isterken onlar da orada ölmüşler. Çocuklarımın sesini bile duyamadım, eşimi duyamadım... Psikolojim bozuldu, evden çıkamıyorum, çocuk görüyorum dayanamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum."

Ailenin tepkisi ve avukatın değerlendirmesi

Çiğdem Kaya’nın kız kardeşi, öğretmen Hatice Tatlı, "Çocuklar çok küçüktü, daha anaokuluna gidiyorlardı... Bir ihmalsizlik sonucu hayatlarını kaybettiler. Her birinin saçı teli kadar adalet arıyoruz" diyerek hukuki süreçten ve sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Ailenin avukatı Kartal Akcan, dosyanın taksirle adam öldürme kapsamında ağır cezada görüleceğini belirterek, "30 yıllık meslek hayatımda takip ettiğim en zor ve en meşakkatli davaların başında geliyor... Buna bir kaza demeye bin şahit lazım. Cinayet gibi bir olay. Bu işin vicdani, psikolojik ve hukuki yönleri var" diye konuştu.

İddianame ve bilirkişi raporu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın "iş güvenliği ihmali" sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. İddianamede, istasyon sahibi Mehmet Zeki G. ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Y. hakkında TCK 85/2 kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı belirtilerek, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerine karşı koruma önlemlerini göz ardı ettiği kaydedildi. Raporda işletmenin "ruhsatsız ve tedbirsiz" şekilde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Dava öncesi aile beklentisini "Adalet" sözüyle özetlerken, süreçte ortaya çıkan ihmal iddiaları ve bilirkişi bulguları cezai sorumluluk iddialarını güçlendiriyor.

OLAYDA YARALI KURTULAN ÇİĞDEM KAYA (31) DURUŞMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ VE EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDEREK ADALET İSTEDİ.