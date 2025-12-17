DOLAR
Samsun'da ALO 153'e 1 milyon 59 bin 219 çağrı, yüzde 93,96 başarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153, 2025'te yüzde 93,96 başarıyla 1 milyon 59 bin 219 çağrıya yanıt vererek bilgi ve çözüm akışını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:47
Samsun'da ALO 153'e 1 milyon 59 bin 219 çağrı, yüzde 93,96 başarı

Samsun'da ALO 153'e 1 milyon 59 bin 219 çağrı: yüzde 93,96 başarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşla iletişim köprüsü ALO 153 Çözüm Merkezi, 2025 yılında kesintisiz hizmet anlayışıyla 1 milyon 59 bin 219 çağrıyı yanıtlayarak %93,96 başarı oranı elde etti.

Hızlı bilgi ve çözüm trafiği

7/24 hizmet veren Çözüm Merkezi'ne gelen çağrılardan 612 bin 695 arama anlık bilgilendirme kapsamında değerlendirilirken, 446 bin 524 çağrı çözüme ulaştırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldı. Talep ve önerilerin ilk adresi olan 153, cenaze hizmetlerinden sosyal yardımlara, ulaşımdan rezervasyon işlemlerine kadar kenti ilgilendiren her konuda vatandaşların başvurduğu merkez oldu.

Çağrı hacmi ve performans artışı

2024 yılına göre çağrı hacminde yaklaşık 279 bin artış kaydedilirken, çağrı karşılama başarısı yüzde 92'den yüzde 93,96'ya yükseldi. Bu yükseliş, merkezin iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Dinleyen, anlayan ve çözen uygulamalar

ALO 153 sadece telefonla değil, saha çalışmalarıyla da vatandaşların beklentilerini doğrudan tespit ediyor. Telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerle vatandaşların talepleri projelere yön veriyor; Mobil Çözüm Otobüsü ile 17 ilçede doğrudan iletişim kurularak halk yönetim sürecinin aktif paydaşı haline getiriliyor.

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

Başkan Halit Doğan şu ifadeleri kullandı: "Biz şehrimize hizmet ederken hemşehrilerimizi sürecin en önemli öznesi olarak görüyoruz. 153 Çözüm Merkezi’miz de bu noktada bizim hemşehrilerimizle iletişimimizdeki en güçlü unsurumuz"

Doğan ayrıca şu şekilde konuştu: "Bizim yönetim anlayışımızda ben yok ‘biz’ var. Şehrimizi bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye kararlıyız. Onların görüşleri, beklentileri, yaklaşımları bizler için çok kıymetli. 153 Çözüm Merkezi’miz de bu noktada bizim hemşehrilerimizle iletişimimizdeki en güçlü unsurumuz. 153’e iletilen her öneri her talep aynı önemle ilgili birime ulaşarak çözüme kavuşturuluyor. Yine yapılan anketlerden çıkan sonuçlar bizim projelerimize, hizmetlerimize yön veriyor. Daha ileri Samsun’un katılımcı yönetim ve ortak akılla mümkün olduğuna inanıyor, bu anlayışla kentsel dönüşümden ulaşıma, altyapıdan üstyapıya tüm hizmetlerimizi hemşehrilerimizle omuz omuza yürütmeye gayret ediyoruz"

