Samsun'da Ambulans Helikopter, Solunum Yetersizliği Olan Yenidoğan Bebek İçin Havalandı

Samsun'da Acil Hava Taşıma

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, solunum yetersizliği yaşayan bir yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesine nakledildi.

Bebek İçin Yoğun Bakım Gerekti

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekte, solunum yetersizliği tespit edilmesi üzerine hemen yoğun bakım ünitesine alınması gerekti. Ancak hastanedeki yoğun bakım biriminin dolu olmasi nedeniyle, acil bir transfer kararı alındı.

Hızlı Müdahale ile Bafra'ya Ulaştı

Bebek, ambulans helikopter ile Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Bebeği taşıyan ambulans helikopter, Bafra Şehir Stadyumu'na başarılı bir iniş yaptı. Statta önceden hazır bekleyen sağlık ekipleri, bebeği hızla ambulansa alarak ilçedeki özel hastaneye nakletti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yenidoğan ve solunum yetersizliği yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesine sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yenidoğan ve solunum yetersizliği yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesine sevk edildi.