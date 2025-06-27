Samsun'da Anne ve Kızının Ortak Mezuniyet Heyecanı

Samsun'da Anne ve Kızı Coşkulu Mezuniyet Töreni

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören 47 yaşındaki Kader Çağlar ve 24 yaşındaki kızı Yurdagül Sude İnan, birlikte mezun olmanın sevinciyle kep attı. Her ikisi de farklı bölümlerden başarıyla mezun olan bu anne-kız, eğitimde yaşın önemi olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Kader Çağlar’ın Eğitim Hayali

Kader Çağlar, Ladik Meslek Yüksekokulu Ayakkabı, Giyim, Tekstil ve Kenevir Dokuma Bölümü’nden mezun oldu. Yıllar süren hayalini gerçekleştiren Çağlar, "Okumanın yaşı yok. Kızımla birlikte ders çalışmak bana çok iyi geldi," şeklinde duygularını ifade etti. Kendine olan güveni ve azmiyle örnek teşkil eden Çağlar, 45 yaşında bu onuru yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Yurdagül Sude İnan’ın Gururu

Yurdagül Sude İnan ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Anneli mezuniyetinin kendisine güç verdiğini kaydeden İnan, "Annemin ders çalışmasını gördükçe, ben de daha çok hırslandım. Evde sürekli tatlı bir yarış içindeydik," dedi. Bu süreçte annesiyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anne ve kız, mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşarken, eğitim hayatında birbirlerine nasıl destek olduklarını ve birlikte bu başarıyı nasıl elde ettiklerini vurguladılar.

Samsun'da aynı üniversitede okuyan anne ile kızı birlikte mezun oldu. Kader Çağlar (sağda), 24 yaşındaki kızı Yurdagül Sude İnan (solda) ile birlikte üniversitede düzenlenen törende mezun olmanın sevincini yaşayıp havaya kep attı.

Samsun'da aynı üniversitede okuyan anne ile kızı birlikte mezun oldu. Kader Çağlar (sağda), 24 yaşındaki kızı Yurdagül Sude İnan (solda) ile birlikte üniversitede düzenlenen törende mezun olmanın sevincini yaşayıp havaya kep attı.