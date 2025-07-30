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Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde akrabası Bahittin Ç.'yi öldüren C.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:54
Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Sonucu Zalim Cinayet

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheliyi yargı süreci bekliyor. 69 yaşındaki emekli polis C.Ç., tartıştığı akrabası Bahittin Ç.'yi tabancayla vurarak yaşamına son verdi.

Olayın Gelişimi

Dün, Sarıhasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.Ç. ve Bahittin Ç. arasında, arazi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek cinayete dönüşmüştür. C.Ç., olayın ardından kaçtığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yasal İşlemler

C.Ç., Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkarılmış ve tutuklanmıştır. Olay, yerel halk arasında büyük bir şok etkisi yaratmıştır.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

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