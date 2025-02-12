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Samsun'da Ayran Şişesine Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da ayran şişesine saklanan 375 gram uyuşturucu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:53
Samsun'da Ayran Şişesine Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Gizli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Ekipleri Operasyonda

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, ikamet üzerinde yaptıkları aramada 375 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza hapı buldu.

Gözaltına Alınan Şahıs ve Cezası

Operasyon sırasında gözaltına alınan ikamet sahibi M.S. (58), emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu kişi hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına...

Samsun'un İlkadım ilçesinde ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İkamette arama yapan ekipler, ayran şişesine gizlenmiş 375 gram sentetik uyuşturucu ile 42 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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