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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Samsun Alaçam'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan B.Ç. (17) yakalandı, M.G. hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 16:28
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Samsun'da Tartışma Sonrası Bıçaklı Saldırı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alparslan Mahallesi Beşyol mevkisinde meydana gelen olayda, iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, B.Ç. (17) ile M.G. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, yanında bulundurduğu bıçakla M.G'yi yaraladı.

Yaralı M.G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ciddiyetini koruyan genç, Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından çalışmalara başlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemleri için götürüldü.

Bu talihsiz olay, gençler arasında iletişim eksikliği ve şiddet eğilimlerinin sonucunda meydana geldiği düşünülen bir durumu gözler önüne seriyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık...

Samsun'un Alaçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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