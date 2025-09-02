DOLAR
Samsun'da BİLSEM Öğretmenlerine 'HERTZ' Haberleşme Eğitimleri Başladı

Atakum BİLSEM'de TÜBİTAK destekli 'HERTZ' projesi kapsamında 24 öğretmene haberleşme ve radyo teknolojileri eğitimi verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:38
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında haberleşme ve radyo teknolojileri odaklı program

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde başlatılan HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi projesi çerçevesinde, BİLSEM öğretmenlerine yönelik eğitimler başladı. Proje, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında haberleşme alanında gelişen teknolojilere dikkat çekmeyi, bu alanda karşılaşılan problemlere çözüm üretmeyi ve yetişmiş insan gücünü artırmayı hedefliyor.

Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinden katılan 24 öğretmen için düzenlenen programın ilk dersini TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Dr. Mustafa Öner Dikdere verdi. Dikdere, eğitimde amatör telsizcilik, anten ve genel haberleşme teknolojileri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, yaptığı açıklamada buna benzer eğitimlerin devamlı olması için destek verdiklerini belirtti.

Dr. Mustafa Öner Dikdere ise iletişim ve bilim alanında öğretmenleri, dolayısıyla öğrencileri desteklediklerini vurguladı. Dikdere, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'HERTZ' projesine destek olmak için biz de buradayız. TÜRKSAT olarak sosyal sorumluluk kapsamında mümkün olduğunca projelere katkı sunmaya çalışıyoruz.

HERTZ proje yürütücüsü Ceren Tüylü, eğitimin hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi. Bugünün konusunun uydu haberleşme teknolojisi olduğunu aktaran Tüylü, amatörlüğün uzayla nasıl bir ilişkisi olduğuna dair gün boyu çeşitli çalışmalar yapılacağını söyledi. Katılımcıların akşama kadar yoğun bir programla çalışacağını, yarın ve sonraki günlerde ise farklı konseptlerle amatörlük üzerine etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Tüylü, eğitimin amacını şöyle özetledi: Amacımız, özel yetenekli öğrencilerimizin farklı konularla bütünleşmesini sağlamak.

