Samsun'da Boğulan 18 Yaşındaki İki Genç Yozgat'ta Defnedildi

Samsun'da denize giren 18 yaşındaki Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin'in cenazeleri, Yozgat'ta kılınan namazın ardından köylerine uğurlandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:35
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Cenazeler, yakınları tarafından Samsun Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in naaşı Köseyusuflu köyü'ne, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi ise Musabeyli köyü'ne defnedildi. Cenaze törenine her iki gencin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Olay, Yozgat'tan 28 Ağustos'ta Samsun'a giden dört arkadaş arasında meydana geldi. Taha Yasin Şahingöz (18) ve Sefa Şahin (18), Çobanlı İskelesi yakınlarında denize girdikten kısa süre sonra suda kayboldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamadı.

