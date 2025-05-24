Samsun'da Boğulan Jandarma Astsubay Hakan Fidan, Ordu'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'da derede boğulan Jandarma Astsubay Hakan Fidan (24), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Fidan’ın cenaze töreni, Ünye ilçesindeki Fatih Meydan Camisi'nde gerçekleşti.

Törene, Hakan Fidan'ın babası Şener Fidan, ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından kıldırılan namazın ardından, aile mezarlığına defnedildi.

Hakan Fidan, Kocaeli Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevliydi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Akçay Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Yakınları, bekâr olan Fidan’ın yıllık iznini memleketi Ordu'da geçirdiğini ve 1 yıldır astsubaylık yaptığını belirtti.

Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın (24) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın (24) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.