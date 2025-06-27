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Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Hayatı Kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, sahillerde güvenliği sağlamakta kararlı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:43
Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Hayatı Kurtardı

Samsun'da Cankurtaranlardan Önemli Başarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranlar, 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Bu başarı, cankurtaranların sahillerde can güvenliğini sağlamak adına yürütmekte olduğu titiz çalışmaların bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Hızlı Müdahale ile Hayat Kurtarma

Belediyeden yapılan açıklamada, 16 mavi bayraklı plaja sahip olan Samsun'da, uyarılara duyarsız kalan bazı kişilerin emniyet şeridinin dışına çıkarak, rip akıntısı gibi tehlikeleri göz ardı ettikleri belirtildi. Cankurtaranlar, denizde serinlemek isteyenlerin can güvenliğini sağlama konusunda gün boyunca devriye görevi yürütüyor.

Terme’den Yakakent’e kadar olan sahil boyunca görev yapan 75 cankurtaran, ATV araçları, kurtarma botu ve jet ski ile hızlı ve etkin müdahalelerde bulunuyor. Ekiplerin, bir yandan rip akıntısı ve Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla mücadele ettiği ifade ediliyor.

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

18 günde 26 canı kurtaran cankurtaranların, sürekli eğitim ve tatbikatlarla her türlü duruma hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, ekiplerin, sahillerdeki hayat nöbetini titizlikle sürdürdüğü ve rip akıntısı hakkında vatandaşları bilgilendirdiği, emniyet şeridi kuralları hakkında sık sık uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan...

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan...

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

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