Samsun'da Çocuk Oyunuyla Çıkan Yangın: Evde Hasar Oluştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evde çakmakla oynayan bir çocuğun neden olduğu yangın, ciddi hasara yol açtı. Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında, yaşları 4 ila 10 arasında değişen çocuklar evde yalnızdı.

Olayda, çocuklardan S.A. ve akrabaları M.Ş. ile U.C.Ş. evde bulundukları sırada, çakmakla oynayan M.Ş. yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek endişe verici bir duruma geldi.

Yangını gören komşular, hemen harekete geçerek çocukları hızlı bir şekilde tahliye etti. Ayrıca, yangının büyümesinin önüne geçebilmek için durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü; fakat yangın maalesef evde ciddi hasara yol açtı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.