Samsun'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik bir trafik eğitim programı düzenlendi. Etkinlik, Saathane Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Eğitim Stantları ve Parkurlar

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantlar, çocuklara trafik güvenliği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunuldu.

Emniyet Kemerinin Önemi ve Alkol Etkileri

Eğitimler sırasında, emniyet kemerinin önemi vurgulandı ve trafikte hızın neden olduğu kazalar simülatör araçlarla gösterildi. Ayrıca, katılımcılara verilen alkol gözlüğü sayesinde alkolün etkileri, yapılan top oyunları ile deneyimlendi.

Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Programda, görevinde başarı gösteren jandarma ve trafik personeline başarı belgeleri verildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar da etkinlikte yer aldı.

Samsun'da İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Etkinlik kapsamında, trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Etkinlik kapsamında, trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.