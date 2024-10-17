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Samsun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapılarak, sağlık personelinin afetlere hazırlığı test edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:15
Samsun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'da Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi, olası bir deprem durumunda sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama

Tatbikat sırasında, senaryo gereği depremin meydana gelmesinin ardından yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların farklı hastanelere nakil işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, acil servise başvuran depremzedelere ilk müdahale yapılması da simüle edildi.

Açıklamalar ve Teşekkür

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Türkiye'de artan deprem riskleri nedeniyle personelimizi bu tür olumsuz durumlara hazırlamak istedik. Yaşanabilecek tüm afetlere hazır olmak son derece kritik. Ayrıca, tatbikat süresince destek veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeline, 112 Acil Servis ekiplerine ve tüm sağlık çalışanlarımızla teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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