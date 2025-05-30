Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü Farkındalığı Artıyor

Samsun'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşü, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Samsun Verem Savaş Dispanseri önünde sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşların bir araya gelmesiyle başladı.

Bando Eşliğinde Yürüyüş

Katılımcılar, “Sigarayı bırak, hayatını değiştir” temalı dövizler taşırken bando takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş, buluşma noktası olan Bulvar AVM önünde sona erdi.

Bilgilendirme Standı

Etkinlik sonunda kurulan stantta, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, katılımcıların boy kilo indeksi hesaplandı, ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Hedef Tütünsüz Yaşam

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, etkinlikteki amaçlarını “dumansız hava sahasını korumak ve tütünsüz yaşama geçişi teşvik etmek” olarak belirtti. Sigara içenleri sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmek ve cesaretlendirmek istediklerini vurgulayan Öz, “Hem sigarayı bırakmaları için uğraştık hem de pasif içicilikten etkilenenlerin dikkatini çekmeye çalıştık” dedi.

Katılımcılar

Etkinliğe Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Yunus Emre Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlıklı hayat merkezlerinde ve hastanelerde sigara bırakma hizmetlerinin verildiğini hatırlatan Öz, herkesi tacir e davet etti.

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.