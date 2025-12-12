Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Yunus Polisine Çarptı

Olay Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaza anı güvenlik kamerasında

Samsun'da narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin, Yunus polisi uygulama noktasındaki görevlilere çarpma anı kameraya yansıdı.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kızılay Kampı yanında, Y.E.Ç.(19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin peşindeki otomobil, Yunus uygulama noktasında da durmayıp araçlara, görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra askeri kampın tabelasına çarptı.

Kazada polis memuru Ö.K. yaralandı; sol eli kırıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç.(17) gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kimlik kontrolü yaptığı sırada kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark edip 'Kaçın' diye bağırarak kendini yol kenarına atan polisin bu hareketi kendini ölümden kurtardı ve kazayı yaralı olarak atlatmasını sağladı.

Dehşet saçan aracın polise çarpma anı kamerada