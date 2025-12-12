DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Yunus Polisine Çarptı

Samsun'da narkotik ekiplerinden kaçan araç, Yunus uygulama noktasındaki polise çarparak yaralanmaya yol açtı; kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:35
Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Yunus Polisine Çarptı

Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Yunus Polisine Çarptı

Olay Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaza anı güvenlik kamerasında

Samsun'da narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin, Yunus polisi uygulama noktasındaki görevlilere çarpma anı kameraya yansıdı.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kızılay Kampı yanında, Y.E.Ç.(19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin peşindeki otomobil, Yunus uygulama noktasında da durmayıp araçlara, görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra askeri kampın tabelasına çarptı.

Kazada polis memuru Ö.K. yaralandı; sol eli kırıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç.(17) gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kimlik kontrolü yaptığı sırada kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark edip 'Kaçın' diye bağırarak kendini yol kenarına atan polisin bu hareketi kendini ölümden kurtardı ve kazayı yaralı olarak atlatmasını sağladı.

Dehşet saçan aracın polise çarpma anı kamerada

Dehşet saçan aracın polise çarpma anı kamerada

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
4
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
5
Aydın Köşk'te Otobüs Bagajında 400 Litre Etiketsiz Yağ Ele Geçirildi
6
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
7
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?