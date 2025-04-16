Samsun'da Eski Okul Binası Bilim Merkezine Dönüşüyor

Samsun'da Bilim Merkezi Projesi Başlıyor

Samsun'da atıl durumda bulunan eski bir okul binası, bilim merkezine dönüştürülerek eğitime kazandırılacak. İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Samsun BİLSEM Havacılık Uzay ve Doğa Bilimleri Merkezi Projesi resmen hayata geçiyor.

Eski Okul, Yeni Bir Vizyon

Yukarı Avdan Mahallesi'nde yer alan eski okul binası, bilim merkezi olarak hizmet verecek. Proje kapsamında burada, kamp etkinlikleri, havacılık ve uzay gözlemleri, doğa bilimleri atölyeleri ve çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri desteklerin devam edeceğini belirtti. "Bu işbirliği ile Türkiye'de örnek teşkil edecek bir bilim ve eğitim merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Geçmişte okul olarak hizmet veren binamızı, geleceği şekillendirecek bir vizyonla yeniden hayata döndürüyoruz. Bu sadece fiziki bir dönüşüm değil, çocuklarımızın hayallerine uzanan yepyeni bir yolun başlangıcıdır," dedi.

Eğitimde Geleceğe Yatırım

Proje tamamlandığında, kapsamlı bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek olan bilim merkezi, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayacak. Kurnaz, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, "Eğitime ve geleceğe yatırım yapmaya, İlkadım olarak ilk adımı atmaya devam edeceğiz," sözlerini ekledi.

İmza törenine, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik de katıldı.

Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek hizmete sunulacak. İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Samsun BİLSEM Havacılık Uzay ve Doğa Bilimleri Merkezi Projesi kapsamında protokol imzalandı. İmza törenine İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz (ortada), İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy (sağda) ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik (solda) katıldı.