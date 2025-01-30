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Samsun'da Ev Yangını: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'daki ev yangınında 71 yaşındaki K.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:43
Samsun'da Ev Yangını: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Yangın: 71 Yaşındaki Adam Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir evde çıkan yangın sonucu K.A. (71) yaralandı. Yangın, Sungurlu Mahallesi Ferah Güney Sokak'ta, K.A'nın ikamet ettiği evde meydana geldi.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de hızla olay yerine sevk edildi.

Yalnız yaşayan K.A, itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde evden çıkarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı adam, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın sonucu evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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