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Samsun’da Evde Kenevir Yetiştiren 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde kenevir yetiştirirken yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:29
Samsun’da Evde Kenevir Yetiştiren 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım İlçesinde Kenevir Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon neticesinde evde kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve Elde Edilen Buluntular

Elde edilen bilgilere göre, adrese düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi ile birlikte toplamda 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Yetkililer, kenevir yetiştiriciliğiyle bağlantılı bu tür faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi, 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ele geçirdi.

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