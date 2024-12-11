Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun Alaçam'da Trafik Kazası

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

59 yaşındaki Z.F.S. yönetimindeki 55 ZC 331 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta, T.B. (58) idaresindeki 55 AIJ 629 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Çarpışmanın ardından otomobillerde sıkışan sürücülere ve araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4) için Bafra itfaiye ekipleri seferber oldu.

Sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S., yolda yaşamını yitirirken, hayati tehlike geçiren Z.F.S.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgedeki güvenlik güçleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.