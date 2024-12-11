DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun Alaçam'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:08
Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun Alaçam'da Trafik Kazası

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

59 yaşındaki Z.F.S. yönetimindeki 55 ZC 331 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta, T.B. (58) idaresindeki 55 AIJ 629 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Çarpışmanın ardından otomobillerde sıkışan sürücülere ve araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4) için Bafra itfaiye ekipleri seferber oldu.

Sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S., yolda yaşamını yitirirken, hayati tehlike geçiren Z.F.S.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgedeki güvenlik güçleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etiyopya ve Somali, Ankara Bildirisi ile Ortak Refah İçin Anlaştı
2
Ticaret Bakanı Bolat: İran ile Ticaret Hedefimiz 30 Milyar Dolar
3
BM Genel Kurulunda Türkiye'den İsrail'e Sert Mesajlar
4
Etiyopya ve Somali Arasındaki Ankara Bildirisi: Müzakere Takvimi Belirlendi
5
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi
6
İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
7
Etiyopya ve Somali'den Önemli İşbirliği Açıklaması: Ankara Bildirisi

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin