Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı: 6 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da, 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari FETÖ hükümlüsü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bulunmayan hükümlünün yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Hukuk Süreci Hızlandırıldı

Yürütülen çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan U.B. (35), saklandığı evde ele geçirildi. Başarılı operasyonun ardından hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.