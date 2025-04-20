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Samsun'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:29
Samsun'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da Önemli Yakalama

Samsun'un Canik ilçesinde, FETÖ/PDY kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması yönünde titiz bir çalışma yürüttü.

Bu çalışmalar çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 56 yaşındaki A.T., yapılan operasyonla yakalandı.

A.T., ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü...

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı. İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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