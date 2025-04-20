Samsun'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da Önemli Yakalama
Samsun'un Canik ilçesinde, FETÖ/PDY kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması yönünde titiz bir çalışma yürüttü.
Bu çalışmalar çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 56 yaşındaki A.T., yapılan operasyonla yakalandı.
A.T., ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı. İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.