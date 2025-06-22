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Samsun'da Firari Hırsızlık Hükümlüsü Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

Samsun'da, sağlık kontrolü için götürülen firari hırsızlık hükümlüsü kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:26
Samsun'da Firari Hırsızlık Hükümlüsü Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan bir hükümlü, sağlık raporu almak için götürüldüğü hastanede kaçma girişiminde bulundu. Olay, 23 yaşındaki D.B.'nin, hastane karşısındaki fındık bahçesine doğru kaçmasından sonra gerçekleşti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B.'yi, saklandığı adreste yakalayarak adliyeye sevk etti. Adli işlemlerinin ardından, hükümlü sağlık kontrolü için Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü.

D.B., kelepçeli olarak polis aracından indirildiği sırada, yanındaki memuru iterek kaçmaya başladı. Polis ekipleri, D.B.'ye “Dur” ihtarında bulunsa da, hükümlü hastanenin yanındaki fındık bahçesine doğru ilerlemeye devam etti.

Takip eden polis memurları, D.B.'yi durdurmak amacıyla uyarı atışları yaptı. Ancak D.B. kaçmaya devam etti. Sonrasında, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde D.B.'nin bacağına tampon uygulandıktan sonra, Çarşamba Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldı ve ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede polisi iterek kaçmaya çalıştığı sırada bacağından vurularak durduruldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede polisi iterek kaçmaya çalıştığı sırada bacağından vurularak durduruldu.

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