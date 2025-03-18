Samsun'da Firari Hükümlü 10 Yıl Cezayla Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 05:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 05:31
Samsun'da Firari Hükümlü 10 Yıl Cezayla Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik sıkı bir çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalarda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 53 yaşındaki F.D. saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı.

Ele geçirilen hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Elektrik Çarpmasıyla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
2
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi
4
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında ABD'ye Danıştığını Açıkladı
5
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 50'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs Meselesi İçin Çağrı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam