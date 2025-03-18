Samsun'da Firari Hükümlü 10 Yıl Cezayla Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik sıkı bir çalışma yürüttü.
Yürütülen çalışmalarda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 53 yaşındaki F.D. saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı.
Ele geçirilen hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.