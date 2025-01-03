Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Samsun Merkezli Fuhuş Operasyonu

Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlarından 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonun Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek sahaya indi. Yapılan aramalarda, toplamda 7 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

Bu operasyon, il genelinde fuhuş faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi ve ilgili birimlerin çalışmalarını devam ettireceği bildirildi.

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.