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Samsun'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Samsun'da Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:44
Samsun'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Samsun'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Atatürk Anıtı'nda bir çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin devletlerin en dinamik gücü olduğunu vurguladı. Dereci, "Gençler, milletimizin umududur. Türkiye'nin büyük ve itibarlı bir ülke olduğuna hep birlikte inanmalıyız," şeklinde konuştu.

Dereci, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli bir emaneti olduğunu hatırlatarak, "Bu emaneti yaşatmak ve en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak sizin en başta gelen görevleriniz arasında yer almalıdır," diye ekledi.

İl Müdürü, gençlere hitaben şu mesajları verdi: "Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Türk gençliği, kendi kültürüne sahip çıkarak ve ülkesinin menfaatlerini her şeyin üstünde gören bir birey olmalıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimiz bir bütünüz, yarınlarımızın umudu sizlersiniz. Devletimiz, sizler sayesinde ilelebet payidar kalacaktır."

Törende, konuşmaların ardından gençler ve protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl...

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl...

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

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