Samsun'da Gıda Denetimlerinde 5,5 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Samsun'da Gıda Güvenilirliği İçin Sıkı Denetimler

Samsun'da yılın ilk çeyreğinde yapılan gıda denetimlerinde, gıda mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunan 40 işletmeye toplam 5 milyon 503 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim Süreci ve Bulunan İhlaller

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının ilk 3 ayı içerisinde 4 bin 665 gıda ve yem işletmesinin denetlendiğini aktardı. Bu denetimlerin sonucunda 489 işletmeden gıda ve yem numunesi alındığı belirtildi.

Sağlam, gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 40 işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında ceza kesildiğini ifade etti. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden 290 başvuru alındığı ve bu başvurular neticesinde 18 işletmeye yasal işlem uygulandığını belirtti.

Eğitim Faaliyetleri ve Tüketici Uyarıları

2025 yılı içerisinde 16 okulda bin 187 öğrenciye, 'Gıda güvenilirliği ve israf' konularında eğitim verildi. Sağlam, tüketicilere gıda alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimizin gıda satın alırken, ürünün üzerindeki etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekir. Özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünleri ve hijyenik şartlara uygun olmayan açıkta satılan gıdalardan kaçınılmalıdır. Ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünlerin alınmaması önemlidir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında şikayetlerinizi Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeyi unutmayın."