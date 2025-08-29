Samsun'da gitar çantasında 40,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da gitar çantasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Olay ve operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri E.K. (39) ve Ş.Y'yi (32) Kavak'ta durdurdu.
Şüphelilerin üzeri ve yanlarındaki çantalarda yapılan aramada, gitar çantası içerisindeki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
