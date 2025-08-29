DOLAR
Samsun'da gitar çantasında 40,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da gitar çantası içindeki cips paketine gizlenen 40,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu; 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:46
Samsun'da gitar çantasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Olay ve operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri E.K. (39) ve Ş.Y'yi (32) Kavak'ta durdurdu.

Şüphelilerin üzeri ve yanlarındaki çantalarda yapılan aramada, gitar çantası içerisindeki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

