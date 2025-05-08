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Samsun'da 'Glütensiz Yaşam Paneli' Düzenlendi

Samsun'da Dünya Çölyak Günü'nde düzenlenen panelde, glütensiz yaşam ve çölyak hastalığı üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 19:40
Samsun'da 'Glütensiz Yaşam Paneli' Düzenlendi

Samsun'da 'Glütensiz Yaşam Paneli' Gerçekleştirildi

Samsun, Dünya Çölyak Günü kapsamında 'Glütensiz Yaşam Paneli'ne ev sahipliği yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelde Çölyak Hastalığına Dikkat Çekildi

Panelde konuşan Prof. Dr. Münir Anıl, çölyak hastalığının özellikle çocukluk döneminde yaygın olduğuna vurgu yaptı ve “Cips, kek gibi ürünler çocuklar için daha cazip oluyor. Onlara daha neşeli ürünler üretmemiz gerekiyor,” açıklamasını yaptı.

Anıl, ayrıca bilimsel araştırmalarının sonuçlarını paylaşarak, “Bilimsel olarak iki tane tarhana tezinin bittiğini söyleyebilirim. Birincisi mısır unu tarhanası, ikincisi ise baklagillerin unundan yapılan tarhana. Glütensiz kekimiz ve cipsimiz de mevcut. Baklagillerden şeker ürettik, neşeli bir tatlı olsun istedik,” dedi.

Sosyal Farkındalığın Önemi

Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Sara Kosif, derneğin 2019 yılında kurulduğunu ve amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Kosif, “Çölyak hastalığı arpa, yulaf, buğday gibi tahıllarda bulunan proteine karşı sindirim sistemi hastalığıdır. Semptomları karın şişliği, büyüme geriliği veya kilo alımıdır. Tek tedavisi glütensiz beslenme,” şeklinde konuştu.

Çölyak Hastalarının Deneyimleri

Panelde çölyak hastası Beyza Tutku Emen, 23 yıllık hastalığını anlatarak, “Hastalığım karın ağrısı, demir eksikliği, kansızlık gibi şikayetlerle başladı. Çoğu doktora gidildikten ve tetkikler yapıldıktan sonra çölyak teşhisi konmuştu. Geçmişte çölyak hastalığı bu kadar yaygın değildi, o dönem ürün çeşitliliği azdı. Şu an marketlerde glütensiz ürün bulabiliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Panelde, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Gören, Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya ve Arş. Gör. Nedime Doğan Özdemir de çölyak hakkında önemli bilgiler sundu.

Samsun'da Dünya çölyak günü kapsamında "Glütensiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi. Panele katılan...

Samsun'da Dünya çölyak günü kapsamında "Glütensiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi. Panele katılan çölyak hastalarından Beyza Tutku Emen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samsun'da Dünya çölyak günü kapsamında "Glütensiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi. Panele katılan...

Samsun'da Dünya çölyak günü kapsamında "Glütensiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi. Panele katılan çölyak hastalarından Beyza Tutku Emen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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