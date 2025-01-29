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Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Samsun'da 10 hurda aracın ruhsatını çalan iki şüpheli, adli kontrolle salıverildi. Ele geçirilen ruhsatlar sahiplerine iade edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:10
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı İle İlgili Gelişmeler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 10 hurda aracın ruhsatını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Tekkeköy'deki bir iş yerinden 10 ruhsatın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, S.D. (30) ve P.A. (34) isimli şüphelileri, düzenledikleri başarılı bir operasyonla yakaladı.

Adli Süreç ve Ruhsatların İadesi

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, ele geçirilen ruhsatların sahiplerine iade edildiği bildirildi.

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