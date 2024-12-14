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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:29
Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erol Kaba'nın kullandığı 06 AU 0844 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Oğuzhan Akdemir’in kullandığı 55 ALS 869 plakalı otomobille Havza-Vezirköprü kara yolunun Güvenbeli mevkisinde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından, araçlarda sıkışan yaralılara Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek onları kurtardı. Yaralı sürücüler ile araçtaki yolcular Medine Akdemir ve Hakan Yüksel, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Medine Akdemir, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

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