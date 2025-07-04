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Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü: 4 Araç Hasar Gördü

Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü, olay sonrası güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:39
Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü: 4 Araç Hasar Gördü

Samsun Atakum'da İstinat Duvarı Çöktü!

Samsun’un Atakum ilçesinde, önceki gece sağanak yağışların etkili olması sonucu bir istinat duvarı çöktü. Alanlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, 4 araçta hasar oluştu.

Olayın Detayları

Gece saatlerinde gerçekleşen çökme olayında, istinat duvarının altında kalan 3 araç mahsur kaldı, bir araç ise oluşan boşluğa düşerek zarar gördü.

Olayın ardından, durum 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak hasar gören araçları vinç yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu üzücü olay, bölgedeki altyapı güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, benzer durumlarla karşılaşmamak için yetkililerin gerekli önlemleri almasını bekliyor.

Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu. Çevrede...

Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçları vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu. Çevrede...

Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçları vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

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