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Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 6 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Samsun'da kaçak avlanan 6 ton kalkan balığı ve avcılığa yönelik ekipmanlarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 10:06
Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 6 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Kalkan Balığı Avına Baskın

Samsun'da, kaçak avlandığı tespit edilen 6 ton kalkan balığına el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Baruthane açıklarında gerçekleştirdikleri denetimle dikkat çekici bir harekete imza attı.

Denetim ve Ele Geçirilen Malzemeler

Denizden yaklaşık 3 mil açıkta bulunan bir balıkçı teknesi, yapılan kontrol esnasında durduruldu. Tekne üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramada, kaçak avlanmış 6 ton kalkan balığı ile birlikte çift trol takımı ve 192 adet markasız fanyalı ağ ele geçirildi. Bu ağlar, palamut, kalkan, tekir ve barbunya gibi balıklara yönelik kullanılıyordu.

Cezai İşlemler Başlatıldı

Kaçak avcılıkta yer alan tekne sahibi ve 6 tayfasına, toplamda 246 bin 960 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, teknede gerçekleştirilen denetim sırasında, dur ikazına uymamak, AIS ve TTM cihazlarını açmamak gibi bir dizi ihlali gözlemledi. Buna ek olarak, VHF kanal 16'dan yapılan çağrılara yanıt vermemek ve seyir fenerlerini kapalı şekilde kullanmak gibi güvenlik ihlalleri ile ilgili olarak, Liman Başkanlığına resmi bildirimde bulunuldu.

Samsun'da kaçak avcılığa karşı sıkı denetimlerin devam edeceği ve bu tür olaylarla mücadelede kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

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