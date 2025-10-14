Samsun'da Kaçak Avlanan 1 Ton Kum Midyesi Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen denetimde mevzuata aykırı avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi; 41 araca el konuldu, 3 kişiye idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 17:03
Samsun'da Kaçak Avlanan 1 Ton Kum Midyesi Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Avlanan 1 Ton Kum Midyesi Ele Geçirildi

Denetimlerde mevzuata aykırı avcılığa operasyon

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı şekilde avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Operasyon, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekiplerinin, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile koordineli çalışması sonucu yapıldı.

Yapılan müdahalede yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına el konuldu ve mevzuata uymayan kişiler hakkında işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından ele geçirilen 1 ton kum midyesi, ekosistemin zarar görmemesi amacıyla tekrar denize bırakıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmelerini istedi.

Samsun'da yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Samsun'da yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Samsun'da yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde' — 1 milyar avroluk destek hazır
2
KKTC Meclisi 'İki Devletli Çözüm' Kararını Oy Çokluğuyla Kabul Etti
3
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
4
ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni
5
Batman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yürüyüşle Protesto Edildi
6
Tekirdağ Saray'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
7
Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL