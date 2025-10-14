Samsun'da Kaçak Avlanan 1 Ton Kum Midyesi Ele Geçirildi

Denetimlerde mevzuata aykırı avcılığa operasyon

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı şekilde avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Operasyon, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekiplerinin, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile koordineli çalışması sonucu yapıldı.

Yapılan müdahalede yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına el konuldu ve mevzuata uymayan kişiler hakkında işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından ele geçirilen 1 ton kum midyesi, ekosistemin zarar görmemesi amacıyla tekrar denize bırakıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmelerini istedi.

