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Samsun'da Kaçak Avlanan 6 Ton Kalkan Balığı Kurumlara Dağıtıldı

Samsun'da yakalanan 6 ton kalkan balığı, çeşitli kurumlar arasında dağıtıldı. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin sonucu.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:16
Samsun'da Kaçak Avlanan 6 Ton Kalkan Balığı Kurumlara Dağıtıldı

Samsun'da kaçak avcılar tarafından yakalanan 6 ton kalkan balığı, tüketilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlara dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, denizlerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun açıklarında yasa dışı avcılıkla mücadele için operasyon düzenledi. Bu operasyona, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek sağladı.

Denetim sırasında teknede, av yasağı döneminde yakalanmış yaklaşık 6 ton kalkan balığına ve avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el konuldu. El konulan kalkan balıkları, özellikle yetiştirme yurtları, yaşlı ve bakım evleri gibi kurumlara teslim edilerek, bu kurumlarda tüketilmek üzere dağıtıldı.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

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