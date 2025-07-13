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Samsun’da Kaçak Kazı İstihbaratı ile 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun’un Ladik ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı, define arama malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 21:50
Samsun’da Kaçak Kazı İstihbaratı ile 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun’da Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı

Samsun’un Ladik ilçesinde, kaçak kazı faaliyetleri yürütmek üzere keşif yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri bölgede aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti.

İhbar Sonrası Hızla Hareket Edildi

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisinde gerçekleştirilen operasyon ile C.A, R.D, M.Y, S.K, İ.H.K, D.A ve F.M isimli zanlıları, sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde keşif yaparken yakaladı.

Define Arama Ekipmanları Ele Geçirildi

Operasyon sırasında, zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler de bulundu. Zanlılar, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Bu operasyon, kaçak kazı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun’un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı....

Samsun’un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı. Zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

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