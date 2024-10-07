Samsun'da Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Olayı Yaşandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan iki şahıs, ilçe jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyon Detayları

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, iki ayrı tarihi sit alanında gerçekleştirilen kaçak kazı faaliyetleri hakkında gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti.

Zanlıların Yakalanması

Düzenlenen operasyonda, A.T. (70), C.Ç. (51) ve E.İ. (56) adlı şahıslar, kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı. Operasyon sırasında, kürek, kazma, demir levye ve tutacaklı eldivenler ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Yakalanan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.