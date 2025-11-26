Samsun'da Kaçak Kazı Suçüstü: Jandarma 2 Kişiyi Gözaltına Aldı

Samsun'un Tekkeköy ve Havza ilçelerinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazı sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:12
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.

Operasyon detayları

Ekipler, ihbar doğrultusunda bölgeye intikal ederek, Tekkeköy ilçesinde bir kişi ile Havza ilçesinde bir kişiyi arazide kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandığı ve her iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Adli süreç

Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandığı kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

