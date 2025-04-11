Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon, Atakum ve Canik ilçelerinde yoğunlaştı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 436 tabanca fişeği ile birlikte 2 ruhsatsız tüfek, 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Bu operasyon neticesinde, 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Kaçak silah ticaretiyle mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ile 436 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirdi.