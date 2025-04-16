Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum İlçelerinde Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonu büyük bir başarıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kilogram kaçak tütün, 250 gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere işlemlere başlandı.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kilogram kaçak tütün, 250 gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 gümrük kaçağı cep telefonu ile 6 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.