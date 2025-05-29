Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 750 Bin Parazitoit Yumurtası Üretildi

Samsun'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele İçin 750 Bin Parazitoit Yumurtası Üretildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 750 binin üzerinde parazitoit yumurtası üretmeyi başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen bu projede, Doç. Dr. Betül Bayraklı, 750 bin samuray arısının Temmuz ayına kadar üretilerek doğaya salınacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle, enstitü laboratuvar ortamında kışlaklardan topladığı 100 bin kahverengi kokarcadan 750 bin parazitoit yumurtası elde etti. Bu yumurtalar, haziran ayı başında doğaya salınacak.

Stratejik Ürün İçin Biyolojik Mücadele

Doç. Dr. Bayraklı, Türkiye'nin fındık ihracatının önemli bir kısmını karşıladığını ve fındığın yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir değer taşıdığını belirtti. Kahverengi kokarcanın yayılmasının bu ürünü tehdit ettiğini ifade eden Bayraklı, 'trissolcus japonicus' isimli doğal düşmanın biyolojik mücadelede önemli bir yöntem olduğunu vurguladı.

2023 yılında enstitü bünyesinde üretilen 22 bin parazitoit Artvin ve Rize'de doğaya salındı. Bayraklı, 2024 yılında 207 bin parazitoit üretileceğini ve bunun TAGEM'in koordinasyonunda 34 ilde doğaya bırakılacağını açıkladı. 2023 hedefi ise 1 milyon parazitoit salımı olarak belirlendi.

Biyolojik Mücadelenin Önemi

Doç. Dr. Bayraklı, biyolojik mücadelenin çevre ve insan sağlığına olumlu katkılar sağladığını belirtti. Düşük kimyasal ilaç kullanımı ile doğal dengeyi koruyarak üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulduğu ifade edildi. Biyolojik mücadelenin sağladığı avantajlar arasında kalıntısız ve güvenilir gıda üretimi desteklenmesi de yer alıyor.

Mayıs ayı sonuna kadar 6 bin tüplük anaç koloniye ulaşmayı hedefleyen enstitü, Temmuz ayı sonuna kadar planlanan salım miktarına ulaşmayı amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında 750 binin üzerinde yumurtadan parazitoit (samuray arısı) üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında 750 binin üzerinde yumurtadan parazitoit (samuray arısı) üretildi.